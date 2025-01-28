Jandarma yakalama kararı bulunan 35 kişiyi yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik iki gün boyunca icra edilen faaliyetlerde 35 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 11 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 12 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, ifadeye yönelik aranan 8 şahıs bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan 35 şahıs arasında, Uyuşturucu suçundan 4, Hırsızlık suçundan 3, Yaralama suçundan 4, Dolandırıcılık suçundan 1, diğer suçlardan ise 23 şahıs bulunuyor.