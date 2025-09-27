Jandarma, yurt genelinde 167 firari hükümlüyü yakaladı

Jandarma Genel Komutanlığı, 12-25 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde yürütülen çalışmalar sonucu, 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 167 kişinin yakalandığını bildirdi.

Genel Komutanlıktan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 12-25 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, işledikleri çeşitli suçlardan dolayı 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 167 şahıs yakalanarak cezaevlerine teslim edildi."