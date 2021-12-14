Jandarmada FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 43 ilde yürütülen soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberler - NTV 14.12.2021 - 08:37

Jandarmada FETÖ operasyonu: 102 gözaltı kararı
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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen; 64’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 38’i özel sektör çalışanı olmak üzere 102 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. 

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