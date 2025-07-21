Jandarmadan 2.5 milyarlık çete operasyonu

Jandarma, elebaşılığını K.U. ve H.İ.K'nin yaptığı organize suç örgütüne 11 ilde operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre sahte borsa uygulamaları aracılığıyla dolandırıcılık yapan çetenin, 2.5 milyar TL'ye varan suç gelirlerini paravan şirketler aracılığıyla akladığı tespit edildi.



Aydın merkezli başlatılan organize suç örgütü soruşturması kapsamında Jandarma Hatay, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Antalya, İzmir, Niğde ve Sinop'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.



Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; şüpheli ve şirketlere ait, yaklaşık 300 Milyon TL değerinde 10 araç, 16 arazi, 2 ev, 814 banka ve 35 adet kripto hesabına el konduğunu duyurdu.



Yerlikaya "Suçta kibirlenen organize suç örgütlerinden ve çetelerden temizleme kararlıyız." mesajı verdi.