Jandarmadan 225 öğrenciye güvenli trafik eğitimi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince 225 öğrenciye güvenli trafik eğitimi verildi.

Jandarmadan 225 öğrenciye güvenli trafik eğitimi

İl Komutanlığı timlerince "trafik dedektifi ve yaya önceliği projesi” kapsamında 225 öğrenciye trafik eğitim verildi. Eğitim kapsamında öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

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