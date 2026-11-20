Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde düzenlenen operasyonlara bin 620 narkotik ve asayiş ekibi, 8 bin 105 personel ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri katıldı.

Operasyonlarda 504 kilogram uyuşturucu madde ve 104 bin 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çok sayıda kök kenevir ve skunk imha edildi.

159 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüphelilerin yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaparak uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerden 159'u tutuklandı, 95'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sokak satıcılarına, uyuşturucu imalatçılarına ve yasa dışı ekim faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, jandarma ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonlarda emeği geçenler tebrik edildi.