Jandarmadan Cayrokopter ile trafik denetimi

Jandarma Genel Komutanlığı envanterine yeni katılan Cayrokopter, Muğla semalarında trafik denetimine katıldı. Döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracı olan Cayrokopter, 12 bin feete kadar tırmanabiliyor.

Jandarmadan Cayrokopter ile trafik denetimi

Genel Komutanlığı’nın yeni aracı Cayrokopter, ’da trafik denetimine katıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Şube Müdürlüğü tarafından Yatağan - Kavaklıdere ilçeleri arasında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Cayrokopter ile havadan gerçekleştirilen trafik denetiminde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 8 sürücüye ceza uygulandı. İki araç da trafikten men edildi.

Jandarmadan Cayrokopter ile trafik denetimi - 1

Döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracı olan Cayrokopter, hava sıcaklığına bağlı olarak 12 bin feet yüksekliğe kadar tırmanabiliyor.

Üzerindeki kamera sistemiyle, yerdeki istasyonlara ve cep telefonlarına görüntüyü anlık olarak iletme kabiliyetine sahip olan Cayrokopter, havada 4 ila 6 saat arasında kalabiliyor.

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