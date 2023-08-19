Jandarmadan Cayrokopter ile trafik denetimi

Döner kanatlı ve pervaneli bir hava aracı olan Cayrokopter, hava sıcaklığına bağlı olarak 12 bin feet yüksekliğe kadar tırmanabiliyor.



Üzerindeki kamera sistemiyle, yerdeki istasyonlara ve cep telefonlarına görüntüyü anlık olarak iletme kabiliyetine sahip olan Cayrokopter, havada 4 ila 6 saat arasında kalabiliyor.