Jandarmadan devriyede kaçak kazıya suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurugökçe Mahallesi'nde devriye sırada bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukur olduğunu gördü.

Eve giren ekipler, kazı alanında yaptığı aramada 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, bir kürek, bir hilti ucu, 3 elektrik tesisatı, 2 projektör ele geçirdi.

Bağ evinin sahibi Y.K.T., şüpheli olarak gözaltına alındı.

