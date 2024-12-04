Jandarmadan devriyede kaçak kazıya suçüstü

Samsun'un Atakum ilçesinde devriye sırasında kaçak kazı yapıldığını fark eden jandarma, bağ evinin sahibi Y.K.T.'yi gözaltına aldı.

Jandarmadan devriyede kaçak kazıya suçüstü

İl Komutanlığı Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurugökçe Mahallesi'nde devriye sırada bir bağ evinin bahçesinde kazılmış çukur olduğunu gördü.

Eve giren ekipler, kazı alanında yaptığı aramada 3 vantilatör, 3 gaz maskesi, bir kürek, bir hilti ucu, 3 elektrik tesisatı, 2 projektör ele geçirdi.

Bağ evinin sahibi Y.K.T., şüpheli olarak gözaltına alındı.

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