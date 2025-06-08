Jandarmadan dron destekli denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, dron destekli denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Jandarmadan dron destekli denetim

İl komutanlığı trafik timleri, Kurban Bayramı'nın ilk 2 gününde dron destekli havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirdi.

Osmangazi-Orhaneli yolu ile Orhangazi ilçesinde yapılan uygulamalarda, 427 araç ve 704 şahıs sorgusu yapıldı. Trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen 4 araç sürücüsü ve 4 araç trafikten men edilerek idari para cezası uygulandı.

Yakalama kaydı bulunan 1 araç yakalanarak yediemin otoparkına çektirildi.

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