Jandarma’dan FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı.

Ekipler tarafından Hunat Mahallesi’nde yapılan çalışmalarda; ‘FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. yakalandı.



E.T. cezaevine teslim edildi.

