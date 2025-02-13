Jandarmadan film gibi operasyon: 9 farklı ilden gelip İstanbul’da buluştular, ikiye ayrılıp soyguna gittiler
Marmara ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren organize suç örgütü, jandarmanın kurduğu fotokapanlar sayesinde yakalandı. Üyelerinin 9 farklı ilden gelerek İstanbul’da buluştuğu, buradan artçı ve öncüler şeklinde üç ayrı minibüsle yola çıkıp 9 farklı ilde silahlı soygun yapan çeteye 11 aylık takibin sonucunda operasyon düzenlendi. Kendi aralarında sadece telsizle haberleştikleri belirlenen 22 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Marmara ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren organize suç örgütü, jandarma tarafından çökertildi.
Bursa Jandarma Komutanlığı silahlı organize suç örgütüne yönelik 11 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.
Zanlıların 9 farklı ilde silahlı soygun, gasp ve yağma olaylarına karıştığı belirlendi.
Şüphelilerin uğrayabileceği farklı noktalara fotokapan kuran ekipler, örgüt üyelerinin soygun için geldikleri anları, araç ve kıyafet değiştirmelerini an ve an kaydetti.
O anlardan birinde çete üyelerinin farklı illerden İstanbul’a gelip, buradan artçı ve öncüler şeklinde üç ayrı minibüsle yola çıkıp, soyguna gittikleri belirlendi.
Çete üyelerinin kendi aralarındaki iletişimi yalnızca telsiz üzerinden kurdukları öğrenildi.
Operasyonlarda aralarında ele başının da olduğu 33 kişi gözaltına alındı, 22’si tutuklandı.
Zanlıların tüm banka hesaplarına bloke konuldu, bazı malvarlıkları ile araçlarına da savcılık tarafından tedbir kararı uygulandı.
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