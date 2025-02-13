Jandarmadan film gibi operasyon: 9 farklı ilden gelip İstanbul’da buluştular, ikiye ayrılıp soyguna gittiler

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Marmara ve Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren organize suç örgütü, jandarma tarafından çökertildi.



Bursa Jandarma Komutanlığı silahlı organize suç örgütüne yönelik 11 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı.



Zanlıların 9 farklı ilde silahlı soygun, gasp ve yağma olaylarına karıştığı belirlendi.



Şüphelilerin uğrayabileceği farklı noktalara fotokapan kuran ekipler, örgüt üyelerinin soygun için geldikleri anları, araç ve kıyafet değiştirmelerini an ve an kaydetti.

Çete üyelerinden birinin görüntüsü jandarmanın kurduğu fotokapanda

O anlardan birinde çete üyelerinin farklı illerden İstanbul’a gelip, buradan artçı ve öncüler şeklinde üç ayrı minibüsle yola çıkıp, soyguna gittikleri belirlendi.



Çete üyelerinin kendi aralarındaki iletişimi yalnızca telsiz üzerinden kurdukları öğrenildi.

Operasyonda 22 şüpheli tutuklandı