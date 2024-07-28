Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bandrolsüz sigara sattığı tespit edilen şüpheli yakalandı, 12 bin 760 adet dolu makaron ele geçirildi.

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde bandrolsüz sigara sattığı tespit edilen N.K. isimli şüphelinin işyerine baskın yapıldı.

Yapılan aramada 12 bin 760 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 120 bin adet boş makaron, 80 kilogram sahte bandrollü 715 paket kıyılmış tütün, 100 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yolda gördüğü yavru kediyi balkona fırlattı

TÜRKİYE HABERLERİ

Kütahya'da patlamamış top mermisi bulundu

Kütahya'da patlamamış top mermisi bulundu

Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sakarya sahillerinde denize girmek yasaklandı

Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda

Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda

Freni boşalan kamyon kazaya neden oldu: 2 yaralı

Freni boşalan kamyon kazaya neden oldu: 2 yaralı

Ardahan’da kontrolden çıkan TIR devrildi: 1 yaralı

Ardahan’da kontrolden çıkan TIR devrildi: 1 yaralı

Zonguldak’da denizin rengi değişti

Zonguldak’da denizin rengi değişti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...