Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara üretimi ve kaçakçılığına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi.



Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde bandrolsüz sigara sattığı tespit edilen N.K. isimli şüphelinin işyerine baskın yapıldı.



Yapılan aramada 12 bin 760 adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, 120 bin adet boş makaron, 80 kilogram sahte bandrollü 715 paket kıyılmış tütün, 100 paket nargile tütünü ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari süreç başlatıldı.