İstanbul Fatih'te jandarma ekpileri marangoz atölyesi işleten M.S.'nin yurt dışından getirttiği silahları satacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Aylar süren teknik ve fiziki takibin sonucunda marangoz atölyesine baskın düzenlendi.
Atölyenin yazıhane bölümünde yapılan aramada 20 adet tabanca ele geçirildi. Operasyonda M.S. ile bir çalışanı gözaltına alındı.
Ele geçirilen tabancaların özellikle suç örgütlerine satılmaya çalışıldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen M.S. tutuklandı, diğer kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.