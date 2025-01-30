Jandarma'dan Kartalkaya'daki otel yangını açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Komutanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kartalkaya'daki otel yangını ile ilgili bölgede sabit konuşlu bulunan JAK timlerinin, yangından önce bölgeden çekildiği ve olaya müdahale etmediği şeklinde gerçeği yansıtmayan ifadeler yer aldığı belirtildi.



Kartalkaya Kayak Merkezi'nde, Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanlığının konuşlu olduğunun vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Halihazırda Bolu İl Jandarma Komutanlığına ait 1 JAK timi ve kış sezonunu destekleme kapsamında, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) görevlendirilen 1 JAK timi olmak üzere toplam 2 JAK timi, 7 gün 24 saat esasına göre bölgede hazır bulunmaktadır.



Grand Kartal Otel'de yangının haber alınmasını müteakip 2 JAK timi, 8 dakika içerisinde olaya müdahale ederek kurtarma faaliyetlerine başlamış, arama-kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla JÖAK'tan 1 helikopter ve 1 JAK timi, 1 Helikopter Atma ve Toplama Timi (HATU) ile Bolu İl Jandarma Komutanlığından 2 Jandarma Asayiş Komando Timi de ivedi olarak bölgeye sevk edilmiştir.

Söz konusu haber ile ilgili olarak ortaya konulan gerçek dışı iddialar kamuoyunu yanıltmaya ve Jandarma Genel Komutanlığının itibarını olumsuz etkilemeye yöneliktir."