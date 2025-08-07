Jandarmadan kent genelinde operasyon: 226 gözaltı, dokuz tutuklama

Kahramanmaraş'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı bir uygulama yapıldı. Denetimlerde 226 kişi gözaltın alındı. Şüphelilerden dokuzu tutuklandı.

'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 226 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aranan 226 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda uyuşturucu, iki ruhsatsız tabanca, dört av tüfeği, sekiz tabanca mühimmatı, 23 kazı malzemesi ve dört gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden dokuzu tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

