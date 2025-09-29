Jandarmadan motosiklet sürücülerine eğitim

Trafik jandarma timi, etkinliğe katılan 400 sürücüyü "Kaskımla Güvendeyim" ve "Bir Kural Bir Ömür" kampanyalarıyla ilgili bilgilendirdi.

Eğitimlerde, motosiklet sürücülerinin kullandığı mont, gözlük, sürtünmeye karşı koruyucu özelliği olan özel dizlik ve kolluklardan oluşan koruyucu ekipmanların önemiyle ilgili görseller kullanarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.