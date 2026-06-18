Jandarmadan "Narko Pars" operasyonu. 352 torbacı yakalandı
18.06.2026 07:53
Şüphelilerin yurt dışından getirdiği skunk tohumlarını sattıkları belirlendi. Foto: Arşiv
Jandarma Genel Komutanlığı tarafında 45 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen "Narko Pars" adlı operasyonlarda 352 şüpheli yakalandı.
Uyuşturucu satılarına yönelik operasyon düzenlendi.
45 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Pars" adlı operasyonlar sonucunda 352 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin yurt dışından kargo yolu ile temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.
Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce illerinde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.
Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi ve suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.
KİLOLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonlarda; 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.