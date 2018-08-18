Sahte Türk Lirası ve İran Riyali ile kimlik belgesi bastığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Fatih'te terör örgütü üyelerinin de aralarında bulunduğu kişiler için sahte kimlik, pasaport, sürücü belgesi, diploma ve sahte para basıldığı yönünde ihbarı değerlendiren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, matbaa olarak kullanılan bir binaya operasyon düzenledi. Ekipler, şüpheli T.G'yi sahte belge ve para basarken suçüstü yakaladı.



Operasyonda, yaklaşık 13 bin adet 500 binlik sahte İran Riyali banknotu, 1 milyon lira değerinde sahte banknot, yüzlerce sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgeleri, çeşitli kurumlara ait sahte ustalık belgeleri ve özel güvenlik kartları, üniversitelere ait güvenlik hologramları, sahte belgelerin yapımında kullanılan çok sayıda makine ile baskı malzemesi ele geçirildi.



T.G, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Bu arada, İranlı turistlerin İstanbul'da yoğun olarak bulunmaları dolayısıyla bu para biriminin tercih edilerek piyasaya sürülmek istendiği anlaşıldı.



Jandarma ekipleri ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları sahte para konusunda uyardı.

