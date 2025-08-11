Jandarma'dan Sındırgı açıklaması: 3 bölük, 4 tim görevde

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden sonra, Jandarma asayiş timlerinin bölgede hasar tespit ve saha tarama çalışmalarına başladığı belirtildi.

Harekat Merkezinde ilgili başkanlıklardan görevli personelin katılımıyla koordinasyon toplantısı yapıldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:



"Jandarma Genel Komutanlığınca deprem bölgesinde arama kurtarma ve hasar tespit çalışmalarına destek sağlamak maksadıyla, 2 S-70 Genel Maksat Helikopteri, 1 Jandarma Özel Harekat (JÖH) Bölüğü, 2 Jandarma Asayiş Komando Bölüğü ile 4 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi görevlendirilmiştir.



Ayrıca bölgeye yönlendirilen 1 Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile deprem bölgesinden ilgili birimlere görüntü aktarımı sağlanmıştır.



Deprem bölgesindeki tüm faaliyetler Harekat Merkezinden anlık olarak takip ve koordine edilmektedir."