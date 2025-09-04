Jandarmadan tarihi eser operasyonu: Aydın'da durdurulan araçta ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik icra edilen faaliyette Karacaören Mahallesi’nde şüpheli şahısların bulunduğu araç durdurularak araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada, 512 adet tarihi sikke, 60 bin 385 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

EVİNDE DE ARAMA YAPILDI

M.G. isimli şüpheli şahsın Denizli ilinde bulunan ikametinde ise Denizli İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışma sonucunda, 43 adet tarihi obje, 22 gram reçine esrar ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi.