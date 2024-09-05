Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 'un Kavak ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu S.A. ve C.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde bulundurdukları bilgisine ulaşıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kavak Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ev ve arazilerinde yapılan aramalarda 162 gram toz esrar, 1 kilo 200 gram kubar esrar, 6 kök skunk bitkisi, 13 kök kenevir bitkisi ve 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili S.A. ve C.A. gözaltına alındı.

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