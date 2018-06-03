Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Otobüste yapılan aramada 15 kilogram esrar maddesi ve 4 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.