Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Otobüste yapılan aramada 15 kilogram esrar maddesi ve 4 bin 500 paket kaçak sigara bulundu.
Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Anadolu AjansıTürkiye
Ankara'da, jandarma ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada,15 kilogram uyuşturucu madde ile 4 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.