Jandarmanın baskın yaptığı ev silah imalathanesi çıktı

Konya Beyşehir'de jandarma ekiplerinin baskın gerçekleştirdiği evde çok sayıda tabanca ve silah parçası ele geçirildi.

Jandarmanın baskın yaptığı ev silah imalathanesi çıktı

Beyşehir İlçe Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmaların ardından H.U. isimli kişinin imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından arama kararına istinaden şüphelinin ikametgahına operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 105 adet marka ve seri numarası bulunmayan tabanca, matkap, yiv ve set açma makinesi, zımpara makinesi, tabanca alt gövdeleri, namluları, üst kapakları, şarjörleri, yayları, mekanizma kalıpları, milleri ve diğer birçok parça ele geçirildi.

Yapılan araştırma neticesinde H.U.’nun Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Öne Çıkan Video

Özel okullardan "hayalet sınıf" taktiği: 500 okula ceza kesildi

TÜRKİYE HABERLERİ

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısına tutuklama

Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK zanlısına tutuklama

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

MEB temizlik görevlisi alımında son durum: Okullara 30 bin personel alımı başvurusu ne zaman?

MEB temizlik görevlisi alımında son durum: Okullara 30 bin personel alımı başvurusu ne zaman?

Mansur Yavaş: Adaylık tartışmasından rahatsızım

Mansur Yavaş: Adaylık tartışmasından rahatsızım

2024 kış saati uygulamasında son durum: Saatler ne zaman geri alınacak?

2024 kış saati uygulamasında son durum: Saatler ne zaman geri alınacak?

2 yıllık husumet cinayetle bitti

2 yıllık husumet cinayetle bitti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...