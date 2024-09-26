Jandarmanın baskın yaptığı ev silah imalathanesi çıktı

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbari çalışmaların ardından H.U. isimli kişinin silah imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından arama kararına istinaden şüphelinin ikametgahına operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 105 adet marka ve seri numarası bulunmayan tabanca, matkap, yiv ve set açma makinesi, zımpara makinesi, tabanca alt gövdeleri, namluları, üst kapakları, şarjörleri, yayları, mekanizma kalıpları, milleri ve diğer birçok parça ele geçirildi.

Yapılan araştırma neticesinde H.U.’nun Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olduğu belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.