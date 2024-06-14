Jandarmanın kuruluş yıl dönümü gökyüzünde kutlandı

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği, yüz binlerce insanın sıcak hava balonu turlarına katıldığı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya’da Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 185. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Üzerinde jandarma brövesi ve 185. yıl logosu bulunan özel tasarım sıcak hava balonu Göreme festival alanında güneşin doğuşuyla birlikte göğe yükselirken Göreme bölgesinde elli araçlık jandarma konvoyu bölge halkına görsel bir şölen yaşattı.



Özel tasarımlı sıcak hava balonu Kapadokya bölgesinde yükselen yaklaşık 150 sıcak hava balonları ile birlikte göğe yükseldi. Kapadokya semalarında yaklaşık 1 saat uçuş gerçekleştiren ve üzerinde jandarma brövesi ve 185. yıl logosu bulunan özel tasarım sıcak hava balonu sorunsuz bir şekilde tekrar yere indi.