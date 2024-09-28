Jandarmanın suçüstü yakaladığı göçmen kaçakçısı tutuklandı

Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli şahıs, tutuklandı.

Jandarmanın suçüstü yakaladığı göçmen kaçakçısı tutuklandı

İl Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında ülkeye yasadışı yollardan geçen düzensiz göçmenleri Gaziantep'ten başka kente götürdüğü tespit edilen araç yol kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörü sürücü M.E. isimli şüpheli ile yabancı uyruklu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan göçmen kaçakçısı organizatörü M.E. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. kaçakçılığında kullanılan araca ise el konuldu.

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