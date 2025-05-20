Jandarmanın takip köpeği "Dost" emekliye ayrıldı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda 13 yıldır iz takibi yapan "Dost" emekli oldu.

Jandarmanın takip köpeği "Dost" emekliye ayrıldı
Jandarma personeli, mesai arkadaşlarına esprili şekilde veda etti.

İl Komutanlığı'nın iz takip köpeği "Dost", 13 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda aldığı eğitimin ardından Yozgat'ta göreve başlayan Dost; kayıp vakaları, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında aktif rol aldı.

Bugüne kadar 95 farklı operasyona katılan , birçok olayın aydınlatılmasında trikit görevler üstlendi.

Jandarmanın takip köpeği "Dost" emekliye ayrıldı - 1 Dost jandarma bünyesinde 13 yıl görev yaptı.  

Bugün emekliye ayrılan Dost'un, bundan sonraki yaşamını dinlenerek geçireceği öğrenildi.

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