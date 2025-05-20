Jandarmanın takip köpeği "Dost" emekliye ayrıldı
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nda 13 yıldır iz takibi yapan "Dost" emekli oldu.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nın iz takip köpeği "Dost", 13 yıllık hizmetinin ardından emekliye ayrıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nda aldığı eğitimin ardından Yozgat'ta göreve başlayan Dost; kayıp vakaları, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında aktif rol aldı.
Bugüne kadar 95 farklı operasyona katılan köpek, birçok olayın aydınlatılmasında trikit görevler üstlendi.
Bugün emekliye ayrılan Dost'un, bundan sonraki yaşamını dinlenerek geçireceği öğrenildi.
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