Jandarmanın uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde operasyon düzenlendi. Dört şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda, bir adet kuru sıkı tabanca, 400 gram bonzai, 10 gram metamfetamin, iki adet ecstasy hap ve üç adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.