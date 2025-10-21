Jandarmaya ateş açtı: Tutuklandı

Karagedik Mahallesi'ndeki olay sonrası gözaltına alınan O.G, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapılan villaya dün düzenlenen operasyon sırasında şüpheli O.G. ekiplere ateş açmıştı.



Bölgeye yönlendirilen takviye polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi gözaltına almış, villada yapılan aramada ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği, 500 gram kokain, 850 gram sentetik uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 400 bin lira ele geçirilmişti.