Jandarmaya ateş edip, yaşamına son verdi

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Hisarardı köyü yakınlarında çaldığı araçla kaçan Hakan İnce'nin yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Ekipler, Su Çıktığı mevkisinde aracı, arazide terk edilmiş halde buldu.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ ETTİ

Çevrede yapılan araştırma sırasında Hakan İnce, bulunduğu ağaçlık alandan, jandarma ekibine av tüfeği ile 1 el ateş etti.

İNİTİHAR ETTİ

2 el havaya uyarı ateşi yapan jandarmanın silahı bırakması için ikazda bulunduğu İnce, göğüs kafesine dayadığı av tüfeğiyle 2 el ateş ederek intihar etti.

Olay yerinde hayatını kaybeden İnce'nin cenazesi morga götürüldü.

Jandarma personeli ise olayı yara almadan atlattı.