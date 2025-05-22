Japon arkeolog Dr. Omura'ya veda: Sloganlarla uğurlandı
Kalehöyük'te uzun yıllardır kazı başkanlığı görevini yürüten ve Kırşehir'de 76 yaşında yaşamını yitiren Dr. Sachihiro Omura için tören düzenledi.
Kırşehir'in Kaman ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura’nın (76) cenazesi, düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.
1972 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve 1985'ten itibaren Kalehöyük'te kazı başkanlığı yapan arkeolog Sachihiro Omura, tedavi gördüğü Kaman Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
1985 yılında başlattığı Kaman Kalehöyük kazılarıyla Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan Omura için kurucusu olduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün bahçesinde anma töreni düzenlendi.
Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği temsilcileri, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Kimiyoshi Matsumura, Omura'nın eşi Dr. Masako Omura, kızı Sachiko Omura, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
"BİZİMLE GÜLDÜ, BİZİMLE AĞLADI"
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, burada yalnızca büyük bir bilim insanını değil; insanlığa, kültüre ve dostluğa adanmış bir ömrü uğurlamak üzere toplandık. Türkiye'yi bir vatan, biziyse bir aile bildi. Biz de onu yürekten benimsedik, sevgiyle, saygıyla bağrımıza bastık. Kalehöyük'te 40 yıl önce başlayan kazı çalışmalarını bizlere yalnızca bilimsel olarak değil, insani olarak bir miras bıraktı. Kaman, Yassıhöyük ve Büklükale'de yürütülen her çalışmada Dr. Omura'nın emeği, bilgeliği ve sevgisinin izleri bulunmakta. O artık Türk arkeolojisinin ayrılmaz bir parçasıydı. Bizimle güldü, bizimle ağladı, bizimle birlikte yaşadı" dedi.
'BU TOPRAKLAR SENİ ASLA UNUTMAYACAK'
Dr. Sachihiro Omura'nın eşi Dr. Masako Omura, "Sevgili Sachihiro Omura. Bu topraklara 'yuvam' dediğin, tarihimizi geleceğe taşıdığın ve dostluğunla kalplerimizde yer ettiğin için sana minnettarız. Seni daima kalbimizde yaşatacağız. Huzur içinde uyu. Bu topraklar seni asla unutmayacak. 45 yıllık hayat arkadaşımı toprağa verdiğim bu topraklarda çalışmalarımıza devam edeceğim. Onun anısını ve bilimsel mirasını yaşatmak en büyük görevimiz" diye konuştu.
Dr. Omura'nın cenazesi, öğrencilerinin taşıdığı Türk ve Japon bayrakları eşliğinde "Güle Güle Omura" sloganlarıyla Kaman'dan Ankara'ya uğurlandı.
SACHİHİRO OMURA KİMDİR?
Sachihiro Omura, Japon Prensi Mikasa'nın önerisi ve dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın girişimleriyle Türkiye'ye gelmişti.
Kaman ilçesinde kazı çalışmalarına 1985'te ekibiyle başlayan Dr. Sachihiro Omura, Kalehöyük, Yassıhöyük ve Büklükale kazılarını da takip etmişti. Dr. Sachihiro Omura, "Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı" ile de ödüllendirilmişti.
Dr. Sachihiro Omura, Türkiye ile Japonya arasındaki kültürel ilişkilerin güçlenmesine yönelik çabaları ve arkeoloji alanındaki bilimsel katkılarıyla birçok ödüle layık görülmüştü.
Sachihiro Omura, eşi ve Yassıhöyük Kazı Başkanı Dr. Masako Omura ile enstitü konutunda yaşıyordu.
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