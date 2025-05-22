Japon arkeolog Dr. Omura'ya veda: Sloganlarla uğurlandı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün kurucusu Japon arkeolog Dr. Sachihiro Omura’nın (76) cenazesi, düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlandı.



1972 yılından beri Türkiye'de yaşayan ve 1985'ten itibaren Kalehöyük'te kazı başkanlığı yapan arkeolog Sachihiro Omura, tedavi gördüğü Kaman Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

1985 yılında başlattığı Kaman Kalehöyük kazılarıyla Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan Omura için kurucusu olduğu Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nün bahçesinde anma töreni düzenlendi.

Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği temsilcileri, Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Kimiyoshi Matsumura, Omura'nın eşi Dr. Masako Omura, kızı Sachiko Omura, meslektaşları, öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"BİZİMLE GÜLDÜ, BİZİMLE AĞLADI"



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, burada yalnızca büyük bir bilim insanını değil; insanlığa, kültüre ve dostluğa adanmış bir ömrü uğurlamak üzere toplandık. Türkiye'yi bir vatan, biziyse bir aile bildi. Biz de onu yürekten benimsedik, sevgiyle, saygıyla bağrımıza bastık. Kalehöyük'te 40 yıl önce başlayan kazı çalışmalarını bizlere yalnızca bilimsel olarak değil, insani olarak bir miras bıraktı. Kaman, Yassıhöyük ve Büklükale'de yürütülen her çalışmada Dr. Omura'nın emeği, bilgeliği ve sevgisinin izleri bulunmakta. O artık Türk arkeolojisinin ayrılmaz bir parçasıydı. Bizimle güldü, bizimle ağladı, bizimle birlikte yaşadı" dedi.

