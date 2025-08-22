Japon fenomen Yoshi'nin "oturma izni verilmedi" iddiasına DMM'den yalanlama

Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, 7 yıldır Türkiye'de yaşıyor.



2015'te 6 aylık değişim programıyla ODTÜ'de eğitim alan Enomoto, bu dönemde çok sevdiği Türkiye'de daha uzun süre kalabilmek için yüksek lisans eğitimi için İstanbul'a geldi ve Türkiye'ye yerleşmeye karar verdi.

"TÜRKİYE'DEN AYRILMAK ZORUNDAYIM"



Sosyal medya hesaplarından Türkçe'yi, Türk yemeklerini ve Türk kültürünü tanıtan video içerikleri paylaşan Enomoto, sosyal medya hesabından çok sevdiği Türkiye'den ayrılmak zorunda kalacağını söyledi.



Oturma izni başvurusunun reddedildiğini iddia eden Yoshi, "7 yıldır yaşadığım, ülkem olarak gördüğüm Türkiye'den ayrılmak zorundayım." dedi.



DMM'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medyada, Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto’nun oturma izni başvurusunun reddedildiği ve bu nedenle Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığı yönündeki paylaşımlara yönelik Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.



Söz konusu iddiaların eksik bilgilendirmeye dayalı ve manipülatif olduğunu vurgulandı.



DMM'den yapılan açıklamada, Yoshi Enomoto’nun ikamet izninin Türkiye tarafından iki kez uzatıldığı belirtildi. Bu sürecin, şahsın çalışma iznine başvuru yapabilmesi ve kalış amacını gerekçelendirmesi için tanındığı ifade edildi. Ancak Enomoto’nun, çalışma izni başvurusunda bulunmadan ticari faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.



Açıklamada, her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de oturma ve çalışma izinlerinin yasal kurallara tabi olduğu hatırlatıldı. Türkiye’nin misafirperverliğiyle tanındığı vurgulanarak, “Bu çerçevede herkesin yasalara riayet etmesi beklenmektedir” denildi.



DMM, Yoshi Enomoto’nun çalışma vizesiyle Türkiye’ye gelmesinde ve çalışma izniyle kalmasında hiçbir engel bulunmadığını belirtti. Kamuoyuna ise “Resmî açıklamalara itibar edilmesi, eksik bilgilendirme ve manipülasyon içeren paylaşımlara itibar edilmemesi” çağrısı yapıldı.

