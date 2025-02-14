Japon şirketten 21 bin Bitcoin için yeni hamle

Metaplanet'in çıkardığı tahviller teminatsız, garantisiz ve sıfır faizli olup, şirket için borçlanma maliyetlerini düşürerek Bitcoin yatırımlarına daha fazla kaynak ayırmasına olanak sağlıyor.



21BİN BİTCOİN HEDEFİ



Metaplanet, 2025’in dördüncü çeyreğine kadar 10.000 BTC satın almayı planlıyor. Mevcut piyasa fiyatları baz alındığında, bu yatırım yaklaşık 957 milyon dolara mal olacak. Bununla birlikte, şirket 2026 yılı sonuna kadar toplam 21.000 BTC'ye ulaşmayı hedefliyor. Bu da 2 milyar dolarlık bir Bitcoin rezervi oluşturacağı anlamına geliyor.

Bu planlar, şirketin 28 Ocak itibarıyla 1.762 BTC’ye sahip olması nedeniyle önümüzdeki aylarda agresif alımlar gerçekleştireceğine işaret ediyor.

Metaplanet ayrıca finansal stratejisinde değişikliğe giderek, BTC yatırımları için ayrılan Japon yeni miktarını 111,3 milyar yenden (723 milyon $) 107,3 milyar yene (701 milyon $) düşürdü.

Bitcoin yatırımlarının nedeni Japonya’nın ekonomik belirsizlikleri

Metaplanet, Bitcoin alımlarını Japonya’daki zorlu ekonomik koşullara bir yanıt olarak gerçekleştirdiğini vurguluyor. Şirketin X gönderisinde paylaşılan belgelere göre, Japon ekonomisi yüksek borç seviyeleri, uzun süreli negatif faiz oranları ve Japon yeninin değer kaybı ile karakterize ediliyor. Bu durum, şirketi Bitcoin’i stratejik bir yatırım aracı olarak benimsemeye yöneltti.

Metaplanet’in Bitcoin yatırımları, şirketin finansal göstergelerine de olumlu yansıdı. Şirketin hisse senedi fiyatı son bir yılda %5.250 arttı ve hissedar sayısı %500 büyüme kaydetti. Ayrıca, son 12 ay içinde 50.000 yeni yatırımcı şirkete ortak oldu ve piyasa değeri %11.800 oranında yükseldi.

BİTCOİN ENFLASYONA KARŞI YENİ GÜVENLİ LİMAN MI?

Metaplanet’in Bitcoin stratejisi, geleneksel finans ve kurumsal yatırımcılar arasında dijital varlıklara artan ilgiyi yansıtıyor. Daha fazla şirket, eyalet ve hatta ülke, kripto para birimlerini enflasyona ve para birimlerinin değer kaybına karşı bir korunma aracı olarak değerlendiriyor.

Özellikle, Michael Saylor’ın liderliğindeki MicroStrategy (şu anki adıyla Strategy) ve Semler Scientific gibi firmalar, Bitcoin yatırımlarını artırarak hisse senedi fiyatlarında büyük artışlar kaydetti.

Öte yandan, ABD'de en az 16 eyalet, yatırım stratejilerine Bitcoin eklemeyi değerlendiriyor. Bu eyaletler arasında Teksas, Kentucky ve Missouri gibi bölgeler öne çıkıyor. Aynı zamanda, ABD federal hükümeti de dijital varlık rezervi oluşturmayı düşünüyor ve Çekoslovakya Merkez Bankası rezervine BTC ekleme ihtimalini araştırıyor.