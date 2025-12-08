Japonya açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi. En fazla 3 metre yüksekliğinde tsunami bekleniyor.

Deprem nedeniyle herhangi bir can ya da mal kaybı belirtilmedi.



İlk olarak 7,2 olarak açıklanan depremin büyüklüğü ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından 7,6 olarak güncellendi.