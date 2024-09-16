Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi mi? DMM'den açıklama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Japonya Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi mi? DMM'den açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'nın 'ye vize zorunluluğu getirdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Japonya, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdi' iddiası doğru değildir. Türkiye ile Japonya arasındaki ' Muafiyet Anlaşması' uyarınca, turizm ve iş ziyareti amacıyla Japonya'ya seyahat eden vatandaşlar, 3 ay süreyle vizeden muaftır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tarz iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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