Japonya Veliaht Prens ve Prensesi Türkiye'de

Konuya ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prensesi Kiko'yu taşıyan uçak dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Japon Prensi ve Prensesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eşi Emine Erdoğan tarafından Beştepe'de ağırlanacak. Prens ve Prenses Ankara'daki resmi temaslarının ardından İstanbul'a geçecek.

İstanbul'da düzenlenecek sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak Japon Prens ve Prensesi, 1890 yılında Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ne ilişkin serginin düzenleneceği müzeyi ziyaret edecek.



7 Aralık'a kadar Türkiye'de bulunacak Japon Prens ve Prensesi, Kırşehir'in Kaman ilçesinde çalışmaları Türk ve Japon arkeologlar tarafından yürütülen Kalehöyük kazı alanında da incelemelerde bulunacak.