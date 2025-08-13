Tur şirketi iflas etti, Japonya yolculuğu Büyükçekmece'de bitti!

İddiaya göre; kişi başı 3 bin 500 Euro olan tur masrafı, erken ödeme ile kişi başı bin 500 euroya düştü.

İstanbul'da 20 kişilik turist grubun Japonya turu, başlamadan bitti. Büyükçekmece'de 20 kişilik bir grup, Japonya'ya gitmek için sosyal medyada yaptığı araştırmada bir firma buldu.

İTALYA TURUNA GİTMEK İSTEYENLER DE MAĞDUR OLMUŞ

Olayla ilgili araştırma yapan mağdurlar, aynı şirketle Japonya'ya ve İtalya'ya tura giden vatandaşların dönerken firma tarafından mağdur edilip dönüş masraflarının karşılanmadığını öğrendiklerini iddia etti.

Şirketten hiçbir muhatap bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle konuyu savcılığa bildirdi.

Mağdurlardan Seval Bek, "10 günlük turu 3 bin 500 euro iken biz bin 500 euroya aldık. Kasım ayında gidecektik. Firma şu anda temmuzda Japonya'ya gönderdiği insanlara 'Şirketimiz iflas etmiştir. Bundan sonra dönüşü kendiniz sağlamak zorundasınız.' diye bir mesaj attı." dedi.

"KİMSEYE ULAŞAMADIK"

Aynı şekilde Avrupa turuna çıkanların da mağdur edildiğini anlatan Bek, "Şirketin iflas ettiğini ve bundan sonrasında hiçbir şekilde bu hizmeti veremeyeceklerini, kendilerine dönüş yaptığımız takdirde de 14 -21 gün iş günü içinde ödeme yapacaklarını söylediler. Fakat sonrasında biz firmaya yani 1 Ağustos itibariyle hiçbir şahsa ulaşamadık." şeklinde konuştu.