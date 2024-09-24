Japonya'da 5,9'luk deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Son depremler

Japonya'da merkez üssü Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendi.

Japonya'da 5,9'luk deprem: Tsunami uyarısı yapıldı | Son depremler

Japonya'da merkez üssü Torishima adası açıkları olan 5,9 büyüklüğünde meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, sarsıntının yerel saatle 08.14'te 10 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Saat 08.20'de Izu ve Ogasawara adaları için tsunami uyarısı yayınlanırken, 08.58'de Hachijo Adası kıyılarında yüksekliği 50 santimetreyi bulan tsunami gözlendiği belirtildi.

Tsunami uyarısını saat 11.00'de yürürlükten kaldıran JMA, buna rağmen Pasifik Okyanusu kıyısındaki kesimlerde gelgit seviyesi değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyardı.

İlk belirlemelere göre depremde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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