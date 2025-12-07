Japonya’da ayı saldırılarının sayısı 230’a ulaşarak rekor kırdı

Japonya’da bu yıl rekor sayıda 13 kişinin ölümüne yol açan ayı saldırılarına dair endişe sürerken, hükümetin yayınladığı son veriler tehlikenin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Japonya Çevre Bakanlığı’nın verilerine göre bu yıl nisan ve kasım ayları arasında ayı saldırısına uğrayan kişi sayısı rekor kırarak 230'a ulaştı. Böylece Nisan 2023'ten Mart 2024'e kadarki süreci kapsayan 2023 mali yılına ait 219’luk ayı saldırısı rekoru şimdiden yenilenmiş oldu.



En fazla ayı saldırısının 66 ile Akita eyaletinde kayda geçtiği belirtilirken, bunu 37 ile Iwate ve 24 ile Fukushima eyaletlerinin izlediği kaydedildi.

POLİSLERE SİLAH KULLANMA YETKİSİ VERİLMİŞTİ

Japonya’da ayı saldırıları sonucu yaşanan ölümlerin sayısı bu yıl rekor kırarak en az 13’e ulaşmıştı. Japonya hükümeti ayı saldırıları ile başa çıkabilmek için riskli bölgelere Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli göndermiş ve polislere ayılara karşı silah kullanma yetkisi vermişti. Bazı eyalet yönetimleri ayıları korkutarak yerleşim alanlarından uzak tutmak için köpek ve havai fişek sesi çıkaran dronlar kullanmaya başlamıştı.