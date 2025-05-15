JASAT dedektifi tıraş olurken fark edip yakaladı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı JASAT'ta görevli dedektif, 13 Mayıs Salı akşamı Erenler ilçesindeki berber dükkanında tıraş olurken, önündeki aynadan, dükkanın karşısındaki kaldırımda sohbet eden kişilerin arasında 9 ayrı suçtan 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 1 yıldır firari olarak aranan Kürşat G.'yi (28) fark etti.

Dedektif, tıraşın tamamlanmasını beklemeden dükkandan dışarı çıktı. Tespit edildiğini fark eden Kürşat G., koşarak uzaklaştı. Takip sonucu JASAT dedektifi, Kürşat G.'yi yakaladı.

ARKADAŞI MOTOSİKLETLE KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Hükümlünün bir arkadaşı Kürşat G.'yi motosiklete bindirip kaçırmaya çalıştı. Motosikletin anahtarını alan JASAT dedektifi, Kürşat G.’nin kaçmasını engelledi.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin de yardımıyla Kürşat G., gözaltına alındı. Erenler Jandarma Komutanlığı'na götürülen hükümlü, işlemlerinin ardından Ferizli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.