JASAT timleri göz açtırmıyor: Dört kişi yakalandı

Aydın'da JASAT Timleri hakkında beş yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan dört şahsı kıskıvrak yakaladı.

JASAT timleri göz açtırmıyor: Dört kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, JASAT Timleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; yol kesmek suretiyle silahla birden fazla kişi ile yağma suçundan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan C.K. (44) Söke ilçesi Atatürk Mahallesi’nde, bir suçtan hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.G. (49) Söke ilçesi Akçakonak Mahallesi’nde, üç ayrı suçtan aranan ve toplam 11 yıl 21 ay 45 gün hapis cezası bulunan S.B. (27) Germencik ilçesi İzmir- Otoyolu üzerindeki Germencik gişelerinde yol kontrolü sırasında, adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.Ç. Kuşadası ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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