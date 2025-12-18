Jasmine dizisi için karar verildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Jasmine dizisi için katalogdan çıkarma cezası verdi.

Kurul, gündemdeki konuları görüşmek üzere RTÜK Başkanı Mehmet Daniş başkanlığında toplandı.

Bir dijital platformda yayımlanan Jasmine isimli diziyle ilgili hazırlanan rapor, toplantıda ele alındı.

Kurula iletilen şikayetlerini de değerlendiren RTÜK, dijital platforma 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un sekizinci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz hükmünü ihlali gerekçesiyle en üst sınırdan idari para cezası verdi.

Kurul, dizinin katalogdan çıkarılmasına da karar verdi.

TOO HOT TO HANDLE: İTALYA DA KATALOGDAN ÇIKARILDI

Üst kurul toplantısında, başka bir dijital platformda yayımlanan Too Hot to Handle: İtalya isimli yarışma programı da gündeme geldi.

Bu program da müstehcen sahneler gerekçe gösterilip katalogdan çıkarıldı.

Üst Kurul toplantısında ayrıca 3 radyoya idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.