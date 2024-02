Jennifer Lopez turneye çıkıyor

Şarkıcı Jennifer Lopez yeni albümü This Is Me… Now ile müziğe geri döndü. Lopez, dün piyasaya çıkan albümüyle aynı ismi taşıyan dünya turnesini duyurdu.



"This Is Me... Now the Tour" adını taşıyan turne için Amerika'da 34 konser tarihi açıklandı. Şarkıcının merakla beklenen turnesi 26 Haziran'da başlayacak. Lopez son olarak 2019 yılında It's My Party adlı turneyle sevenleriyle buluşmuş ve 37 konser vermişti

EMEKLİ Mİ OLUYOR? Öte yandan Lopez, dokuzuncu albümünün son albümü olabileceğini söylemişti. 54 yaşındaki şarkıcı, yeni albümünün son albümü olabileceğini sinyallerini verdi. Lopez "Açıkçası yeni bir albüm yapıp yapmayacağımdan emin değilim" dedi. Şarkıcı albümünün çok özel olduğunu ve adeta bir "koleksiyon parçası" niteliği taşıyacağını söyledi.



Lopez sözlerine "Benim için bir dönemin sonu ama aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum. Bu yüzden asla asla demem ama her şeyimi bu albüme verdim" diye devam etti.