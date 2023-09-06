Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan yeni çalışma: 7 büyüklüğünde deprem ihtimali olan 24 il

Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olması muhtemel yerler belli oldu.



Jeoloji Mühendisleri Odası, altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili incelemeye aldı. İnceleme; Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.



Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.



İSTANBUL VE İZMİR İLK SIRADA



Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.



Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.



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