Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan yeni çalışma: 7 büyüklüğünde deprem ihtimali olan 24 il

Jeoloji Mühendisleri Odası'nın çalışmasına göre, Türkiye'de 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali bulunan iller belli oldu. Altından doğrudan fay hattı geçen 24 ilde inceleme yapan uzmanlar, deprem riski yüksek iller arasında ilk sırada İzmir ve İstanbul'un yer aldığını belirtti.

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan yeni çalışma: 7 büyüklüğünde deprem ihtimali olan 24 il
İstanbul için deprem uyarısı: Minimum 7,2 bekliyoruz

İstanbul için deprem uyarısı: Minimum 7,2 bekliyoruz

Haberi Görüntüle

'de 7 büyüklüğünde olması muhtemel yerler belli oldu.

Jeoloji Mühendisleri Odası, altından doğrudan fay hattı geçen 24 ili incelemeye aldı. İnceleme; Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Aydın, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Denizli, Eskişehir, Erzincan ve Hakkari gibi şehirleri kapsıyor.

Bunun yanı sıra, Kütahya, Aksaray ve Sakarya'da da fay hattı üzerine kurulu kentlerin raporları tamamlanarak Bursa, İzmir ve Bolu için de deprem riski araştırmaları başladı.

İSTANBUL VE İZMİR İLK SIRADA

Türkiye'nin pek çok şehri aktif fay hatları üzerinde ve etrafında yer alırken deprem riski yüksek iller arasında Marmara Bölgesi, İstanbul ve İzmir ilk sırada yer alıyor.

Özellikle de İstanbul'da deprem teyakkuzu ilan edilirken yine Adıyaman, Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli ve Tekirdağ'da deprem riski yüksek olan iller arasında yer alıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...