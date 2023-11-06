Jeomanyetik fırtına nedir, neden olur? Jeomanyetik fırtına etkileri

Dünya'ya güçlü bir jeomanyetik bir fırtına çarpması sonucu Türkiye ve Avrupa'da pek çok bölgede Kuzey (Kutup) Işıkları görüldü. Peki, Jeomanyetik fırtına nedir, neden olur?

Jeomanyetik fırtına nedir, neden olur? Jeomanyetik fırtına etkileri
Foto: İHA

fırtınası olarak da bilinen jeomanyetik fırtına, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren güneş rüzgarı şok dalgası ve/veya manyetik alan bulutu nedeniyle Dünya'nın manyetosferinde meydana gelen geçici bir rahatsızlıktır.

Jeomanyetik fırtına nedir, neden olur? Jeomanyetik fırtına etkileri - 1

JEOMANYETİK ETKİLERİ

Güçlü güneş patlamaları Dünya'da jeomanyetik fırtınalara (Dünya'nın manyetosferindeki geçici bozulmalar) yol açabiliyor. Örneğin 6 Eylül 2017'deki bir kütle atımı iki gün sonra Dünya’ya ulaşarak hafif bir jeomanyetik fırtınaya yol açtı. Bu ve benzeri jeomanyetik fırtınalar, elektrik şebekelerinde aşırı yüklenmeye sebep olarak elektrik kesintilerine yol açabiliyor. Yapılan bazı çalışmalara göre ise jeomanyetik fırtınalar insan sağlığını da etkileyebiliyor.

Jeomanyetik fırtına nedir, neden olur? Jeomanyetik fırtına etkileri - 2

TARİHİN EN GÜÇLÜ GÜNEŞ FIRTINASI

1859 güneş fırtınası, 1859'da solar döngü 10 sırasında yaşanmış güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Carrington Olayı olarak da adlandırılan Güneş fırtınası, solar döngü 10 sırasında meydana gelmiş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtına olarak biliniyor.

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