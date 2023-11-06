Jeomanyetik fırtına nedir, neden olur? Jeomanyetik fırtına etkileri

JEOMANYETİK FIRTINA ETKİLERİ



Güçlü güneş patlamaları Dünya'da jeomanyetik fırtınalara (Dünya'nın manyetosferindeki geçici bozulmalar) yol açabiliyor. Örneğin 6 Eylül 2017'deki bir kütle atımı iki gün sonra Dünya’ya ulaşarak hafif bir jeomanyetik fırtınaya yol açtı. Bu ve benzeri jeomanyetik fırtınalar, elektrik şebekelerinde aşırı yüklenmeye sebep olarak elektrik kesintilerine yol açabiliyor. Yapılan bazı çalışmalara göre ise jeomanyetik fırtınalar insan sağlığını da etkileyebiliyor.

TARİHİN EN GÜÇLÜ GÜNEŞ FIRTINASI



1859 güneş fırtınası, 1859'da solar döngü 10 sırasında yaşanmış güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Carrington Olayı olarak da adlandırılan Güneş fırtınası, solar döngü 10 sırasında meydana gelmiş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtına olarak biliniyor.