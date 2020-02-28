'Jet Fadıl' duruşma öncesi tekmeli saldırıya uğradı

Devre mülk satışı yaparak 349 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla yargılanan ve kamuoyunda 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün yargılanmasına devam edildi. Jet Fadıl duruşma öncesi tekmeli saldırıya uğradığı için mahkemeye çıkamadı.

NTV Haber 28.02.2020 - 17:00

3nfdbL5iZEemGohzEOBI4A.jpg

İlişkili Haberler

Cübbeli Ahmet Hoca'ya şantaj iddiası (Jet Fadıl'ın otelinde çekildi)

Cübbeli Ahmet Hoca'ya şantaj iddiası (Jet Fadıl'ın otelinde çekildi)

"Jet Fadıl"dan şikayetçi oldular: Bizi soyup soğana çevirdi

"Jet Fadıl"dan şikayetçi oldular: Bizi soyup soğana çevirdi

Fadıl Akgündüz, devre mülk satışı yaparak 349 kişiyi dolandırmak suçundan yargılandığı dava öncesi tekmeli saldırıya uğradı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 21. duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz katılmadı. Avukatı, Akgündüz'ün başka bir kapıdan duruşma salonuna girmek isterken bir müşteki tarafından tekmelendiğini, yere düşen müveklinin hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Akgündüz'ün tutuklanması ve mal varlığına tedbir konulması talebini kabul etmedi.

Şikayetçilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından bilirkişi raporu aldırılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Akgündüz’ün Caprice Gold ve Maldivler projelerinde devre mülk yaparak 349 kişiyi dolandırmak suçundan 2 bin 443 yıla kadar hapsi isteniyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...