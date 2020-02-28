'Jet Fadıl' duruşma öncesi tekmeli saldırıya uğradı

Fadıl Akgündüz, devre mülk satışı yaparak 349 kişiyi dolandırmak suçundan yargılandığı dava öncesi tekmeli saldırıya uğradı.



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 21. duruşmaya, tutuksuz sanık Fadıl Akgündüz katılmadı. Avukatı, Akgündüz'ün başka bir kapıdan duruşma salonuna girmek isterken bir müşteki tarafından tekmelendiğini, yere düşen müveklinin hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Mahkeme heyeti, Akgündüz'ün tutuklanması ve mal varlığına tedbir konulması talebini kabul etmedi.

Şikayetçilerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından bilirkişi raporu aldırılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Akgündüz’ün Caprice Gold ve Maldivler projelerinde devre mülk yaparak 349 kişiyi dolandırmak suçundan 2 bin 443 yıla kadar hapsi isteniyor.