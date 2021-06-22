Jet-skiler çarpıştı: Ukraynalı turist öldü

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelin önündeki su sporları merkezinden iki jet-ski kirayalan üç Ukraynalı turist, kaza yaptı.

Saat 12:00 sıralarında iki jet- ski kafa kafaya çarpıştı. Suya düşen turistlerden Vitalii Halushko, yaralandı.

Vitalii Halushko

Turistler, su sporları çalışanları ve cankurtaranlar tarafından denizden çıkarıldı.

İlçe merkezindeki özel bir hastaneye kaldırılan Vitalii Halushko, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Olayla ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı TCSG 33 Bot Komutanlığı çalışma yaparken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

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