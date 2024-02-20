Jet Sosyete'nin İlayda'sı Deniz Cengiz kimdir?

Deniz Cengiz, 4 Ağustos 1989 tarihinde dünyaya geldi. Kültür Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Deniz Cengiz, yayınladığı komik videolar ile dikkatleri üzerine çekmiş, ve oyunculuk kariyerine Gülse Birsel’in yazarlığını üstlendiği Jet Sosyete dizisiyle başlamıştır. Sinema kariyerine ise "Deliha" filmiyle başlayan Deniz Cengiz, yeni projelerde yer almaya devam etmektedir.
PROJELERİ
Kusursuz Kiracı (2022) - Suzi Dinç
İçimizden Biri (2021) - Hanım Gürler
Jet Sosyete (2018-2020) - İlayda Çıkrıkçıoğlu
Deliha 2 (2018)
Görümce (2016)
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