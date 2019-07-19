Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaşayan O.Ç., internette gördüğü jigolo reklamına tıklayıp adaylık formunu doldurdu ve irtibat numarasını verdi. İddiaya göre, daha sonra tanımadığı bir numaradan kendisini arayan bir kişi, üyeliğinin aktif hale getirilmesi için para yatırması gerektiğini söyledi. Toplamda 4 bin 500 TL para gönderdiğini anlatan O.Ç. bir süre sonra para gönderdiği kişiye ulaşamadığı için polis merkezine giderek başvuruda bulundu.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberinde yer O.Ç.'nin polise verdiği ifadesinde, "10 Temmuz'da internette jigolo başvurusu reklamı gördüm. 'Ayda bin lira ile 3 bin lira arasında kazanç sağlayabilirsiniz' yazıyordu. Reklamı tıkladım. Bir ajans sayfası açıldı. Sayfa içeriğinde 'jigolo başvuru formu' vardı. Adımı, soyadımı, telefonumu ve adresimi yazarak formu doldurdum. 13 Temmuz'da Erzurum'a bekçilik sınavına gitmiştim. Trabzon'a dönerken telefonum çaldı. Bilmediğim bir numaraydı. Arayan kişi adının Hakan olduğunu, Istanbul'dan aradığını, bir bayanla görüşme ayarladığını, abone ücreti olarak 500 lira yatırmam gerektiğini söyledi. Verdiği kimlik numarasına 500 lirayı bankadan gönderdim" dedi.



Her şeyin yaklaşık 3 saatte olup bittiğini anlatan 0.Ç. sözlerine şöyle devam etti: "Trabzon'a geldim. Tekrar aradılar. Görüşeceğim bayanın adının İpek olduğunu söylediler. 500 lira daha para istediler, gönderdim. Tekrar aradılar, telefondaki şahıs isminin İrem olduğunu, 11 Temmuz'daki başka bir randevusunu iptal ettiğini, onun yerine gidebilmem için bin lira daha yatırmamı söyledi. Ben de yine yolladım. Akşama doğru tekrar aradılar. Adının Hakan olduğunu söyleyen kişi '2 bin 500 lira daha yatırdığında hesabına 19 bin lira para para geçecek' dedi. 2 bin 500 lira daha yolladım. Daha sonra tekrar arayıp para isteyince, dolandırıldığımı anladım. Şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesine açıklamada bulunan O.Ç, hakkında çıkan haberlere tepki göstererek "Arkadaş kurbanı olduk, bana iyi oldu. Bekçilik başvurum da sıkıntıya girdi" dedi.