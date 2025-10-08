Jiletle taşkınlık çıkardı, sokakta öldürüldü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Derince Caddesi’nde meydana geldi. Elinde jiletle kendine zarar veren 46 yaşındaki Özgür Şahin, taşkınlık yaparak sokakta huzursuzluk çıkardı. Şahin'in jiletle kendine zarar verdiğini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

POLİS GELMEDEN ÖLDÜRÜLDÜ

Ekipler olay yerine ulaşmadan önce, Özgür Ş. ile yoldan geçen 3 kişi arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, silahla açılan ateş sonucu Özgür Şahin ağır yaralandı. Ambulansla Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Özgür Ş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı.