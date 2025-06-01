Jinekoloji muayenesine "evlilik" şartı iddiası: Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama

Sağlık Bakanlığı "25 yaş altı kadınların yalnızca evliyse jinekoloji randevusu alabildiği" haberini yalanladı.

Jinekoloji muayenesine "evlilik" şartı iddiası: Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama

Açıklamada, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vermekte olup, kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerine randevu alımında medeni duruma bağlı herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir." denildi.

Randevu oluşturabilmesi için muayene odalarının niteliklerine göre bazı ek bilgiler eklenebileceği söylenirken, "Bu uygulama, bir kısıtlama ya da kural değildir. Bazı hastanelerin sistemlerinde açıklayıcı bilgiler, vatandaşların doğru polikliniğe yönlendirilmesini sağlamak amacıyla yer almaktadır." denildi.

Bu tür ek bilgiler birçok branş için geçerli olduğu da söylendi .

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